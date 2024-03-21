Dur durak bilmiyor... Benzin ve motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor!

Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogaza da (LPG) yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 21 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:12
Dur durak bilmiyor... Benzin ve motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor!
Abone Ol google-news

Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam bekleniyor.

Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Zam sonrası benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı.

OTOGAZDA DA ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43,44 TL

Motorin: 43.02 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,41 TL

Motorin fiyatı: 44,05TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


benzin haberleri motorin haberleri LPG haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Emekliye ek zam gelir mi? AKP'li yetkili açıkladı

Emekliye ek zam gelir mi? AKP'li yetkili açıkladı
Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı

Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı
Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı! 21 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı! 21 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı

Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi

Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti
Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt

Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı