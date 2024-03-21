Dur durak bilmiyor... Benzin ve motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor!
Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogaza da (LPG) yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 21 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam bekleniyor.
Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Zam sonrası benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı.
OTOGAZDA DA ZAM YOLDA
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 43,44 TL
Motorin: 43.02 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,86 TL
Motorin fiyatı: 42,73 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,41 TL
Motorin fiyatı: 44,05TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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