Lufthansa, kabin personelinin maaşını artıracak

02 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası ile kabin personelinin aylık maaşlarının Ocak 2023'ten itibaren 250 Euro, Temmuz 2023'ten itibaren ise yüzde 2,5 artırmak için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, UFO sendikası ile Lufthansa’nın kabin personelinin aylık maaşlarının artırılması konusunda bir yıllık anlaşmaya gidildiği belirtildi.

Buna göre, Lufthansa'da çalışan 19 binden fazla kabin personelinin aylık maaşları Ocak 2023 tarihinden itibaren 250 Euro ve Temmuz 2023'ten itibaren ise yüzde 2,5 oranında artırılacak.

Aynıca kabin personelinin başlangıç ??maaşları yüzde 17 artırılırken en yüksek maaş grubunda yer alanların maaşında da yüzde 9'luk artış olacak.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.