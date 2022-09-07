Grevin ardından Lufthansa ve sendika anlaşma sağladı

Almanya havayolu Lufthansa, işçilerin yaptığı grev nedeniyle 800 uçuşunu iptal etmesinin ardından, ikinci grevin hemen öncesinde sendikayla anlaşma sağladı.

Reuters
07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:23
Grevin ardından Lufthansa ve sendika anlaşma sağladı
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Almanya havayolu Lufthansa ve Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, ücretler konusunda tıkanan görüşmelerde anlaşmaya vardıklarını ve bu hafta yapılmasını planlanan ikinci grevin iptal edildiğini duyurdu.

Anlaşma, geçen hafta yüzlerce uçuşun iptal olmasına neden olan ve yaz uçuşlarında kaosa neden olan grev sonrasında geldi.

Lufthansa pilotları 2 Eylül Cuma günü greve gitmiş, şirket Frankfurt ve Münih'teki yaklaşık 800 uçuşunu iptal etmişti.




Havayolu sendika grev

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