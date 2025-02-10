SGK'den açıklama: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşı fark ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. Zamlı maaşlar ve ödeme takvimi açıklandı.

SGK'den açıklama: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:29

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşına yapılan zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. SGK'nin açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, fark ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

SGK'DEN AÇIKLAMA

SGK tarafından yapılan duyuruda, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI VE ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığından aylık alanlar için zam farkları 24 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Ocak ayı maaşlarını alan emekliler, fark ödemelerini önümüzdeki günlerde alacak.

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17’sinde
  • 7 olanlar: 18’inde
  • 5 olanlar: 19’unda
  • 3 olanlar: 20’sinde
  • 1 olanlar: 21’inde
  • 8 olanlar: 22’sinde
  • 6 olanlar: 23’ünde
  • 4 olanlar: 24’ünde
  • 2 olanlar: 25’inde
  • 0 olanlar: 26’sında

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25’inde
  • 3, 1 olanlar: 26’sında
  • 4, 6, 8 olanlar: 27’sinde
  • 0, 2 olanlar: 28’inde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yıl başında yapılan düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, emekli sandığı ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam yapıldığı belirtildi.


Etiketler: #SGK #Emekli #emekli maaşı #Vedat Işıkhan

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