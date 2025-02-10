SGK'den açıklama: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:29

Güncelleme: 10.02.2025 - 17:35

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşına yapılan zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. SGK'nin açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, fark ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

SGK'DEN AÇIKLAMA

SGK tarafından yapılan duyuruda, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI VE ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığından aylık alanlar için zam farkları 24 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Ocak ayı maaşlarını alan emekliler, fark ödemelerini önümüzdeki günlerde alacak.

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17’sinde

17’sinde 7 olanlar: 18’inde

18’inde 5 olanlar: 19’unda

19’unda 3 olanlar: 20’sinde

20’sinde 1 olanlar: 21’inde

21’inde 8 olanlar: 22’sinde

22’sinde 6 olanlar: 23’ünde

23’ünde 4 olanlar: 24’ünde

24’ünde 2 olanlar: 25’inde

25’inde 0 olanlar: 26’sında

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25’inde

25’inde 3, 1 olanlar: 26’sında

26’sında 4, 6, 8 olanlar: 27’sinde

27’sinde 0, 2 olanlar: 28’inde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yıl başında yapılan düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, emekli sandığı ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam yapıldığı belirtildi.