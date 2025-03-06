Maaşlar Ödenmedi: Gölbaşı TOKİ işçileri greve gitti!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:23

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:23

Gölbaşı 2. etap TOKİ deprem konutları inşaatında çalışan 20’ye yakın işçi, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iki gün önce greve gitmiş durumda. Yüklenici firma Turgut İnşaat'ın bünyesinde faaliyet yürüten taşeron firma Dilkar Elektrik’te çalışan işçiler, yaklaşık iki aydır maaş alamadıklarını belirtti.

İşçiler, evlerine ekmek götürememekten ve mağdur durumdan şikayetçi olduklarını dile getirirken, yaşadıkları sorunun çözülmesi adına yetkili bir muhatap bulamamaktan da yakınmaktalar.

Grevdeki işçilerden Fatih Kılavuz, yaşadıkları mağduriyeti şu şekilde aktardı: “Aşağı yukarı 70 gündür maaşlarımızı alamıyoruz. Bu konuda ilgilenecek bir muhatap bulamıyoruz. Ana firmaya gidiyoruz, taşeron firma ‘bizim sorunumuz değil’ diyor. Taşeron firmaya gidiyoruz, ‘maaşlarınızı ne zaman alacağınızla ilgili bir şey söyleyemiyoruz’ diyor. Arada kaldık ve mağdur ediliyoruz. Evli olan arkadaşlarımız var, borçlarını borçla kapatıyorlar. Daha önce maaşlarımız geç ödendi, ancak şimdi iki aydır maaş alamıyoruz. Bu nedenle greve gitme kararı aldık ve 2 gündür grevdeyiz. Yetkililer bize olumlu dönene kadar işbaşı yapmayacağız”

İşçiler, yaşadıkları sorunun kamuoyuna duyurulmasını ve seslerinin duyulmasını talep ediyor.