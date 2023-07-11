Maden ocağında iş cinayeti... 1 işçi hayatını kaybetti!

Aydın'daki bir kömür ocağında çalışan maden işçisi Süleyman Oruç, vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı. Oruç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. meydana gelen iş cinayetinde Sül1 işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:04
Maden ocağında iş cinayeti... 1 işçi hayatını kaybetti!
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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'ndeki kömür madeni işletmesinde bir iş cinayeti yaşandı.

çalışan işçi Süleyman Oruç (40), yeraltında çalıştığı esnada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı.

Oruç, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oruç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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