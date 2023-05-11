Maden ocağında göçük: 1 ölü

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Manisa’nın Soma ilçesi Darkale bölgesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yerüstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı.

Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler Toprak altında kalanlardan Mehmet Seren (30), Uğur Topbaş (33) ve Mehmet Arslan (53) mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toprak altında kalan ve hayatını kaybeden Fesih Acar’ın (34) ise 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Acar, memleketi Muş’ta toprağa verilecek.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yaralı işçilerin durumu hakkında Cumhuriyet’e bilgi verdi. Yaşanan olayı ihmal olarak değerlendiren Çakır, madenlerde yaşanan iş cinayetlerine tepki göstererek gerekli önlem ve yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.