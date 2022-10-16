Madencilerin sendikasının başkanı tekrar gündem oldu

16 Ekim 2022 Pazar, 11:56

Grizu patlaması sonucu 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın faciası önlemsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Sayıştay raporları, madenci ifadeleri facianın adım adım geldiğini gösterirken Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TKK) örgütlü Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) iş güvenliğine karşı ilgiziliği de dikkat çekti.

KÖÇEKLİ KUTLAMA!

Facianın ardından taziye mesajlarında bulunmakla yetinen GMİS Başkanı Hakan Yeşil’in, yeniden sendika başkanı seçildikten sonra yaptığı kutlamlar akıllara geldi. Sendika seçimlerinden sonra davul zırna çaldırılıp, köçekli kutlama yapılmıştı. Yeşil, gelen tepkilerin ardından, kutlamayı kendisinin organize etmediğini belirterek topu işçilere atmıştı.