Madencilerin sendikasının başkanı tekrar gündem oldu
Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Bartın madeninde 41 işçinin yaşamını yitirmesi üzerine madencilerin örgütlü olduğu Genel Maden İş Sendikası'nın (GMİS) geçen hafta yaptığı kutlamalar akıllara geldi. Sendika başkanlığına Hakan Yeşil'in tekrar seçilmesi ardından yapılan köçekli kutlamalar bir kez daha tepki topladı.
Grizu patlaması sonucu 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın faciası önlemsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Sayıştay raporları, madenci ifadeleri facianın adım adım geldiğini gösterirken Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TKK) örgütlü Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) iş güvenliğine karşı ilgiziliği de dikkat çekti.
KÖÇEKLİ KUTLAMA!
Facianın ardından taziye mesajlarında bulunmakla yetinen GMİS Başkanı Hakan Yeşil’in, yeniden sendika başkanı seçildikten sonra yaptığı kutlamlar akıllara geldi. Sendika seçimlerinden sonra davul zırna çaldırılıp, köçekli kutlama yapılmıştı. Yeşil, gelen tepkilerin ardından, kutlamayı kendisinin organize etmediğini belirterek topu işçilere atmıştı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu