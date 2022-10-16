Bartın'daki maden faciasında kahreden ayrıntı: Arkadaşları için canını feda etti
Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili olarak kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Madende ekipbaşı olarak görev yapan Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı, daha sonra 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek girdiği madende şehit olduğu öğrenildi.
Bartın Amasra'da cuma günü akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Grizu patlaması üzerine durulan olayda 41 madenci hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, 58 işçi ise kurtarıldı. Tüm Türkiye'yi yasa bağan olayla ilgili kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı.
Ekipbaşı Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı daha sonra 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek girdiği madende hayatını kaybettiği öğrenildi.
6 ARKADAŞINI KURTARDI
Sabah gazetesinin haberine göre; Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı.
Disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi.
"KIZINA AŞIK BİR BABAYDI"
Ne yazık ki bir daha dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi.
Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya aşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.
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