Madencilik devi üretimi artırdı, demir cevheri dip seviyeyi gördü

19 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden olan Brezilya merkezli Vale, üçüncü çeyrekte üretiminin yüzde 1,1 arttığını açıkladı.

Başlıca madencilik şirketlerinden Rio Tinto da, geçtiğimiz çeyrekte daha fazla demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdiğini, ancak yıllık sevkiyat hacminin küresel talepteki zayıflama nedeniyle daha önce açıklamış olduğu aralığın taban seviyesine yakın gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

DEMİR CEVHERİ YÜZDE 1.4 DÜŞTÜ

Singapur emtia borsasında işlem gören kasım teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1,4 düşerek ton başına 90,30 dolara geriledi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 678 yuan ile 7 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1 ekside ton başına 68,50 yuandan (94,81 dolar) kapandı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde1,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1,3 geriledi. Paslanmaz çelik ise yüzde 0,4 yükseldi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 4,1, kok vadeli fiyatları yüzde 3,9 geriledi.