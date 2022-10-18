Erdoğan’dan madenci ailelerine maaş ve nakdi destek için yasal düzenleme talimatı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.
MKYK’de ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı.
Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.
41 MADEN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti.
Yaralı işçilerden 5'inin durumu ise ağır. İstanbul'da tedavi edilen 6 madenciyi hastanede ziyaret eden Erdoğan, "Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı.
ÇHD'DEN SUÇ DUYURUSU
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun şüpheli listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç başta olmak üzere 11 kişi yer aldı.
Video Haberler
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Banka promosyonu alanlar dikkat!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Billur Kalkavan'ın 'Fatma Girik' pişmanlığı ortaya çıktı
- Ağa köyü sattı, ortalık karıştı
- '2030'dan önce hazır olacak'