Erdoğan’dan madenci ailelerine maaş ve nakdi destek için yasal düzenleme talimatı

18 Ekim 2022 Salı, 10:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

MKYK’de ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı.

Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.

41 MADEN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti.

Yaralı işçilerden 5'inin durumu ise ağır. İstanbul'da tedavi edilen 6 madenciyi hastanede ziyaret eden Erdoğan, "Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, facianın yaşandığı madenin geçici süreyle kapatıldığını açıkladı.

ÇHD'DEN SUÇ DUYURUSU

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun şüpheli listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç başta olmak üzere 11 kişi yer aldı.



