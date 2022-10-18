Duman, konser gelirini madenci ailelerine bağışlayacak
Duman, önceki akşam verdikleri konserin bilet gelirini Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak.
Duman grubu, önceki akşam Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Otel'in düzenlediği Les Müzik Festivali’nde sahne aldı.
Les Müzik Festivali’nde gerçekleşen Duman konserine 5 bin izleyici katıldı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, grubun solisti Kaan Tangöze, 5 bin kişinin izlediği konserin bilet gelirinin Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.
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