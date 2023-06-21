Madis Muller: 'Ücretler, çekirdek enflasyondaki yavaşlamayı geciktirebilir'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 07:00

Bloomberg’e konuşan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller, hızlanan ücret artışlarının Euro bölgesinde enflasyon görünümü üzerinde önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Euro bölgesinde hızlanan ücret artışlarının bu kadar yüksek kalması durumunda, çekirdek enflasyondaki düşüşün şu anda tahmin edilenden daha yavaş olabileceğini söyleyen Muller, “Bu durum, enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye sağlam bir şekilde çıpalanmasını daha karmaşık hale getirebilir, takip etmeliyiz" dedi.

Muller de dahil olmak üzere yetkililer, temmuz ayında beklenen bir başka faiz artışının ardından ne yapılabileceğini tartışma konusunda isteksiz olsalar da, diğer AMB üyeleri eylül ayında yapılacak toplantıda faiz artışlarının hala gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ÜCRET ARTIŞI TARİHSEL ORTALAMANIN OLDUKÇA ÜZERİNDE

AMB, geçen hafta, son ekonomik tahmin turunda, sıkı bir işgücü piyasası ve asgari ücretlerdeki artışların etkisiyle ücret artışının tarihsel ortalamasının oldukça üzerinde kalacağını açıklamıştı.

15 Haziran tarihinde beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırarak 3,50’ye çeken banka, böylelikle yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etmişti. Diğer taraftan, Euro bölgesinde mayısta yıllık enflasyon büyük ölçüde enerji maliyetlerinin etkisiyle yüzde 6,1’e gerileyerek bir yıldan fazla sürenin en düşük seviyesini görmüştü. Çekirdek enflasyon ise Mayıs'ta yüzde 5,3'e gerilemişti.