Mağaza Market-Sen Sosyal-İş’le birleşti: Sendikal mücadelede yeni dönem

Mağaza ve market emekçilerinin 2020’de kurduğu Mağaza Market-Sen, 6 Aralık’ta yapılan kongrede Sosyal-İş Sendikası çatısı altında birleşme kararı aldığını açıkladı. Sendika, bu adımın sektörde yüz binlerce işçinin maruz kaldığı sömürü, düşük ücret, mobbing ve güvencesizliğe karşı mücadeleyi güçlendirmek için atıldığını bildirdi.

Açıklamada, işkolu ve işyeri barajlarının sendikal örgütlenmeyi engellediği vurgulanarak, 10 No’lu işkolunda çalışan 4,5 milyon işçi için toplu iş sözleşmesi hakkının büyütülmesi hedefi öne çıktı. Mağaza Market-Sen, birleşmeyle daha demokratik ve şeffaf bir yapının güçlendirildiğini ifade etti.

SOSYAL-İŞ’TEN BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı İlhan Ağırbaş, sektörde süren güvencesizlik ve esnek çalışma baskısının birleşik bir sendikal stratejiyi zorunlu kıldığını belirtti. Ağırbaş, “Mağaza Market-Sen’in yıllardır sahada yürüttüğü mücadele bizim için son derece kıymetliydi. Bu karar, milyonlarca çalışanın beklentilerinin ortak yanıtıdır” dedi.

Ağırbaş, birleşmenin Sosyal-İş’in demokratik yapısını daha da derinleştireceğini, temsilcilerin ve işyeri komitelerinin doğrudan söz sahibi olduğu bir örgütlenmenin hedeflendiğini aktardı. Sektördeki patron uygulamalarına karşı “güçlü bir denge” oluşturulacağına dikkat çekti.

EMEKÇİLERİN TALEPLERİ VE SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA

Mağaza Market-Sen Genel Temsilcisi Saliha Bahadırlı, hizmet sektöründe çalışanların uzun mesai, düşük ücret ve mobbing gibi ağır koşullara maruz bırakıldığını belirtti. Bahadırlı, “Yaklaşık 1 milyon mağaza market çalışanı var ve çok azı sendikalı. Bu birleşme, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, dinlenme hakkı ve iş güvenliği gibi yasal hakların fiilen kullanılmasının önünü açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bahadırlı, çalışanların özne olduğu demokratik bir sendikal yapının hedeflendiğini, bu adımın 10 No’lu işkolunda daha geniş bir örgütlenme zemini yaratacağını ifade etti.

MAĞAZA MARKET-SEN’İN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Sendikanın tam açıklamasında, mağaza ve market emekçilerinin ağır çalışma baskısı altında olduğu, zincir işletmelerin yıldan yıla büyürken çalışanların payının azaldığı vurgulandı. Açıklamada, “Bu düzen kaderimiz değil” denilerek, 10 No’lu işkolunun milyonlarca işçinin birlikte durması halinde “memleketin kaderini değiştirebilecek bir güce” sahip olduğu belirtildi.

Açıklama, birleşmenin sınıf mücadelesinde şeffaf ve katılımcı bir yapı kurma hedefi taşıdığını ve “Binler yetmez, on binler; on binler yetmez yüz binler, milyonlar!” ifadesiyle emekçilerin ortak mücadelesinin büyütüleceğini açıklayarak sona erdi.