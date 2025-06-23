Mahfi Eğilmez'den 'Hürmüz Boğazı' yorumu: 'Piyasalar o kadar alıştı ki...'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, İran Parlamentosu’nda kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına yönelik kararı değerlendirdi. Eğilmez, bu gelişmeye rağmen piyasalarda sınırlı bir tepki oluştuğunu ve bu durumu “piyasa aldırmazlığı” olarak tanımladığını belirtti.

ALTIN PETROL VE DÖVİZ ARTIK FARKLI TEPKİ VERİYOR

Mahfi Eğilmez, geçmişte bu tür haberlerin altın, petrol ve döviz piyasalarında güçlü dalgalanmalara yol açtığını hatırlatarak, günümüzde ise bu etkinin daha zayıf kaldığını vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, “Petrol fiyatı artıyor ama beklenen sıçramalar yaşanmıyor. Çünkü piyasalar bu tür krizlerin ya kısa süreceğini ya da askıda kalacağını öngörüyor” ifadelerini kullandı.

'ETKİLER SINIRLI PİYASA ALIŞTI'

Eğilmez, geçmiş yıllarda benzer krizlerde piyasaların çok daha sert reaksiyonlar verdiğini belirtti. Ancak artık bu tür gelişmelerin fiyatlamalara daha az yansıdığını dile getirdi.

Eğilmez açıklamasında şunları söyledi:

"Bundan 10 yıl önce Hürmüz Boğazı'nın kapanacağına ilişkin bir dedikodu çıksa petrol fiyatı uçar, altın yükselir, dolar düşerdi. Şimdi dedikodudan çok öteye şeyler olsa da etkiler daha sınırlı kalıyor. Piyasalar artık bu tür gel gitlere, şoklara, dur kalklara o kadar alıştı ki bir çeşit muafiyet edindi. Etki olmuyor mu, oluyor. Mesela petrol fiyatı yükseliyor ama eskiyi hatırlayarak yorum yapanların tahmin ettiği gibi 100 dolara ulaşmıyor. Çünkü piyasalar, bu tür gerilimlerin uzun sürmeyeceğini ya kısa sürede çözüleceğini ya da bu haliyle askıda bırakılacağını artık öğrendi. Ben buna 'piyasa aldırmazlığı' adını vermiştim. Bu aldırmazlık piyasadaki fiyatları, alışverişi anormal değişikliklerden bir ölçüde koruyor. Yine de işin içinde Trump olduğunu unutmamak gerekir."