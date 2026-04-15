Mahfi Eğilmez'den IMF büyüme raporuna eleştiri: Türkiye tahminleri iyimser

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel ekonomi ve Türkiye’ye ilişkin 2026-2027 tahminlerini değerlendirdi. “2026 ve 2027 Tahminleri” başlıklı yazısında Eğilmez, açıklanan öngörüleri iyimser bulduğunu belirterek gerekçelerini paylaştı.

IMF TAHMİNLERİNE İYİMSERLİK ELEŞTİRİSİ

Eğilmez, IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda (WEO, Nisan 2026) yer alan büyüme tahminlerine dikkat çekerek, "IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda (WEO, Nisan 2026) yer alan büyüme tahminlerini yayımladı. Buna göre büyüme tahminleri şöyle" ifadelerini kullandı.

IMF'nin büyüme tahminleri şu şekilde:

Söz konusu raporun İran savaşı devam ederken hazırlandığını hatırlatan Eğilmez, bu durumun tahminlere yansımış olabileceğini ancak genel görünümün yine de iyimser olduğunu vurguladı.

SAVAŞA RAĞMEN İYİMSER

Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde büyüme tahminlerinin dikkat çekici olduğunu belirten Eğilmez, savaşın süresine ilişkin belirsizlik, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon baskısına rağmen büyümenin sabit öngörülmesini eleştirdi.

ABD, Almanya ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyümenin artacağı yönündeki tahminlere de değinen Eğilmez, enerji fiyatlarındaki artışın etkisinin daha geniş ve olumsuz olabileceğini ifade etti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Eğilmez, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ekonomilerde büyüme hızının yavaşlayacağı öngörüsüne rağmen genel tabloda iyimser bir yaklaşımın sürdüğünü belirtti. Rusya ve Türkiye için mevcut performansın korunacağı yönündeki tahminlere de dikkat çekti.

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde Eğilmez, IMF’nin büyüme tahminlerinin dünya ortalamasının üzerinde ancak gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldığını belirtti. Bu tahminleri de iyimser bulduğunu ifade eden Eğilmez, kendi beklentisinin daha düşük bir büyüme aralığına işaret ettiğini kaydetti.

ENFLASYON VE CARİ DENGE TAHMİNLERİ

IMF’nin enflasyon tahminlerini de değerlendiren Eğilmez, küresel ölçekte öngörülen düşük enflasyon oranlarının mevcut koşullarda iyimser göründüğünü belirtti. Türkiye için yapılan enflasyon tahminlerinin ise görece daha gerçekçi olduğunu ifade etti.

Cari denge tahminlerinin daha gerçekçi bir tablo sunduğunu vurgulayan Eğilmez, enerji fiyatları ve savaşın etkisinin bu beklentileri desteklediğini dile getirdi. Kamu kesiminin borç göstergelerinin ise gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha sorunlu bir görünüm sergilediğini ifade etti.

'İYİMSERLİĞİN İKİ NEDENİ VAR'

Eğilmez, IMF’nin iyimser tahminlerinin iki temel nedene dayanabileceğini belirterek, "Sonuç olarak, savaşın devam ettiği ve enerji fiyatlarının yükseldiği bir ortamda IMF’nin görece iyimser tahminler açıklaması iki şekilde yorumlanabilir: (1) Savaşın kısa sürede sona ereceği beklentisi. (2) Küresel ekonomiye moral verme amacı" değerlendirmesinde bulundu.

Eğilmez "IMF’nin bu iki unsuru birlikte dikkate alarak iyimser bir çerçeve çizdiğini düşünüyorum" ifadeleriyle analizini tamamladı.