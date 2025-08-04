Mahfi Eğilmez enflasyon verilerini yorumladı: 'Hükümet kendi inanmadığı enflasyon düşüşüne...'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, temmuzda enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon 33,52 seviyesine yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK VERİLERİ YORUMLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine indiğine dikkat çeken Şimşek, “Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

'HÜKÜMET KENDİ İNANMADIĞI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE...'

Açıklanan enflasyon verileri, usta iktisatçı Prof. Mahfi Eğilmez tarafından sosyal medyada yorumlandı. Eğilmez, “Enflasyon düşüyorsa ve açıklandığı gibi gelecek 2 yılda yüzde 5'ler düzeyine inecekse Emlak Vergisinde planlanan 5 kat, 10 kat artışlar ne? Hükümet kendi inanmadığı ve desteklemediği enflasyon düşüşüne başkalarının inanmasını ve ona göre davranmasını nasıl bekler?” ifadelerini paylaştı.