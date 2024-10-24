Mahfi Eğilmez Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirdi: Büyüme, dış borç, cari denge...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:54

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:54

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez yayımladığı son yazısında IMF’nin yeni yayınlanmış olan 'World Economic Outlook' raporundaki verilerine dayanarak dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik görümünü değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez'in kendi adını taşıyan mahfiegilmez.com üzerinden yayımladığı son yazısında öne çıkan ifadeler şöyle oldu:

DÜNYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

IMF’nin World Economic Outlook raporuna göre, dünya ekonomisinde önemli değişiklikler gözlemleniyor. 1999 ve 2023 yılları arasında IMF üye sayısı 184’ten 196’ya, gelişmiş ekonomi sayısı 28’den 41’e çıktı. Gelişmiş ekonomilerin dünya GSYH’sindeki payı yüzde 57,4’ten yüzde 40,7’ye geriledi. ABD’nin zemin kaybetmesiyle Çin ve Hindistan güç kazanmaya devam ediyor.

2024 VE 2025 TAHMİNLERİ

2023 verilerine göre, gelişmiş ülkelerin büyümesi yüzde 2, gelişmekte olan ülkelerin büyümesi ise yüzde 4’ün altında kalacak. Türkiye, yüksek enflasyon ve düşük kurdan etkilenerek büyümesini sınırlı tutuyor. İşsizlik oranı, gelişmiş ülkelerin iki katı seviyelerinde. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yüzde 2, gelişmekte olanlarda ise yüzde 5 civarına düşmesi bekleniyor. Türkiye, dış borç yükü ve cari açık gibi sorunlarla karşı karşıya.

AVRUPALI TİCARET ORTAKLARIMIZIN DURUMU

Avrupa’nın 2024 ve 2025 yılındaki büyümesinin yüzde 1,7 oranında kalacağı tahmin ediliyor. 2023’de 0,3 oranında küçülmüş olan Almanya’nın bu yıl 0 oranında kalacağı yani büyümeyeceği 2025 yılında ise yüzde 0,8 oranında büyüyeceği beklentisi söz konusu. En büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Almanya’nın düşük büyüyecek olması sevindirici olsa da henüz tam bir toparlanma içine girememiş olması oldukça düşündürücü bir konu. Benzer bir durum bütün Avrupa ülkeleri için geçerli bulunuyor. Avrupa için tahmin edilen 2025 yılı ortalama büyüme oranı yüzde 1,4 dolayında bulunuyor.

Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri enflasyon sorununu çözmüş görünüyorlar. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde 2025 yılı için tahmin edilen yıllık ortalama enflasyon yüzde 2, buna karşılık Türkiye’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan Avrupa ülkeleri için tahmin edilen 2025 ortalama enflasyonu yüzde 11,1 olarak çıkıyor. Bu oranı yükselten ülke yıllık ortalama yüzde 33 enflasyon oranına sahip olacağı beklenen Türkiye.

RİSKLER VE KORUNMA

Rusya-Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmalar önemli riskler oluşturuyor. Çin ekonomisindeki emlak bunalımı da bir diğer risk. Ancak, petrol fiyatlarında artış beklenmemesi ve gıda fiyatlarında düşüş, geleceğe dair umut veriyor.