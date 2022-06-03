Mahfi Eğilmez yazdı: ÜFE ile TÜFE Farkı

03 Haziran 2022 Cuma, 18:38

TÜİK, 2022 yılı mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Eski Hazine Müsteşarı ve Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blog'unda konuya ilişkin

"ÜFE ile TÜFE Farkı" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Eğilmez'in yazısında öne çıkanlar şu şekilde...

''Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE); belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); hane halklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçen bir fiyat endeksidir. Endekste aydan aya ortaya çıkan değişimi ölçmek suretiyle enflasyon oranı hesaplaması yapılıyor.''

''İki endeks arasında kapsam farkları var: (1) Yİ-ÜFE’de yurtiçi üretimde önemli paya sahip olan üreticilerin yaptığı üretim, TÜFE’de ise tüketmek amacıyla yurtiçinde mal ve hizmet satın alımları endeksin kapsamını oluşturuyor. (2) Yİ-ÜFE’de yalnızca sanayi sektörünün (madencilik, taş ocakçılığı, imalat sanayi, elektrik ve gaz üretimi, su sağlanması sektörleri) ürettiği mallar endekse dâhil ediliyor. Bir başka deyişle tarımsal üretim, hizmet üretimi (taşıma, ulaştırma, haberleşme, ticaret, finansal hizmetler, kamu hizmetleri vb.) Yİ-ÜFE’de kapsama dâhil değildir. Buna karşılık TÜFE’de hane halklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları, hangi sektöre yöneldiğine bakılmaksızın, dikkate alınıyor. (3) Yİ – ÜFE’de endekse yurt içinde üretimi yapılan seçilmiş sanayi ürünlerinin, KDV, ÖTV vb. dolaylı vergiler hariç, peşin satış fiyatları alınıyor. Buna karşılık TÜFE’de bütün mal ve hizmetler arasından hane halkı anketlerine göre seçilmiş mal ve hizmetlerin kullanıcıları tarafından satın alış fiyatları alınıyor. Bu fiyatlar, Yİ-ÜFE’den farklı olarak KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler dâhil peşin ödemeler olarak belirleniyor. TÜFE’de fiyatlar endekse alınırken taksitli satışlar üzerinden fiyatlandırmalar veya anlaşmalı fiyatlar dikkate alınmıyor. (4) Yİ-ÜFE’de Fiyatlar, web üzerinden elektronik ortamda derleniyor. Bu derlemeler sanayi kapsamında yer alan maddeler için her ayın 5, 15 ve 25’inci günlerinde yapılırken ham petrol, doğal gaz, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektörleri için bir ay gecikmeli olarak ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden gerçekleştiriliyor. TÜFE’de ise veri derlemesi alanda yapılıyor. Taze sebze ve meyveler, futbol maçına giriş ücreti, LPG, tüp gaz ve seçilmiş 16 gıda ürünü haftada bir kez, diğer ürünler ayda iki kez derleniyor. Mücevher(altın), sigaralar benzin ve mazot fiyatları günlük olarak izleniyor. Barkod verileri ve Internet üzerinden derlenen fiyatlar da günlük derleniyor. TÜFE yayımlanma tarihindeki zamanlılık nedeniyle ayın 1’ile 24’ü arasındaki fiyatlar hesaplamalara dâhil ediliyor.''

''Öte yandan kur artışlarının TÜFE’ye yansıması daha sınırlı kalıyor. Çünkü Yİ-ÜFE’de kapsanan sanayi kesimi kur artışından en fazla etkilenen kesimdir, buna karşılık tarım ve hizmetler kesimleri kur artışında sanayi kesimi kadar etkilenmez.''

İKİ ENDEKS ARASINDAKİ ORAN FARKLILIKLARI

''Aşağıdaki grafik Yİ-ÜFE ile TÜFE verilerinin gelişimini gösteriyor (grafik; TÜİK’in Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi raporlarındaki verilerden yararlanılarak tarafımdan hazırlanmıştır.)

Grafik bize Yİ-ÜFE ve TÜFE endeksleri arasında giderek açılan bir fark olduğunu gösteriyor. Asıl kopma 2021 yılında başlıyor ve 2022 yılında fark hızla büyüyor. Bu iki endeks arasında yukarı açıkladığımız nedenlerle fark olması normaldir. Ama bu kadar büyük bir fark normal gözükmüyor. Bu farkın olabilmesi için sanayi kesimindeki fiyat artışlarına karşılık diğer kesimlerde çok daha düşük artışlar hatta bazılarında eksi fiyat artışları olması gerekiyor. Oysa tarımsal üretimde gübreden tohuma, sulamadan taşımaya kadar anormal fiyat artışlarının etkisiyle gıda maddeleri fiyatlarında çok yüksek artışlar söz konusu. Eğitim ücretlerinde, ulaştırma hizmetlerinde, doğalgaz fiyatlarında, elektrik satış bedellerinde, benzindeki artışlar bunların altında değil. Bütün bunlar TÜFE endeksinin gerçek durumu yansıtmadığı konusundaki iddiaları güçlendiriyor. Nitekim ENAGrup’un ölçümlerinde e-TÜFE adını verdikleri tüketici fiyat endeksi Mayıs ayı itibarıyla 160,76 olarak hesaplanıyor (TÜİK TÜFE: 73,50.)''