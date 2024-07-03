Mahfi Eğilmez'den Armağan Çağlayan'ın 'TÜİK' sorusuna yanıt
Ünlü televizyoncu ve YouTube yayıncısı Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomistlere 'TÜİK' sorusu sordu. Mahfi Eğilmez ise bu soruya kalıcı bir başarıya mümkün olmayacağı yanıtını verdi.
YouTube'da yaptığı yayınlarla kariyerine devam eden Armağan Çağlayan, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, "Hocalarıma bir sorum var" diyerek uygulanan ekonomi programını sordu.
Çağlayan'ın sosyal medya hesabından ekonomistleri etiketleyerek sorduğu soru şöyle:
"Hocalarıma bir sorum var. Benim kafam basmadı :) Şimdi bütün ekonomi programı TUİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre yapılıyorsa, ve bu açıklanan enflasyon oranları “gerçek” değilse. Uygulanan ekonomi programı hiçbir zaman başarılı olmaz? Benim düz mantığım böyle çalışıyor. Yanlış mı?"
EĞİLMEZ'DEN YANIT GELDİ
Armağan Çağlayan'ın bu sorusuna Mahfi Eğilmez'den yanıt geldi.
Eğilmez, "Son derecede doğru bir yaklaşım Armağan Bey. Eğer enflasyon % 120 ise ve biz onu % 75 olarak açıklayıp enflasyonu düşürecek politika araçlarını % 75'e göre ayarlıyorsak ciddi ve kalıcı bir başarıya ulaşmamız kesinlikle mümkün olmaz" dedi.
Son derecede doğru bir yaklaşım Armağan Bey. Eğer enflasyon % 120 ise ve biz onu % 75 olarak açıklayıp enflasyonu düşürecek politika araçlarını % 75'e göre ayarlıyorsak ciddi ve kalıcı bir başarıya ulaşmamız kesinlikle mümkün olmaz.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 3, 2024
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