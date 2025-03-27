Mahfi Eğilmez'den kritik faiz uyarısı: 'Artırma zamanı geldi'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:02

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyonun yükselişe geçeceğini öngörerek bu duruma karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Eğilmez, "Faiz artırma zamanı artık geldi" diyerek, 17 Nisan’daki toplantıda politika faizinin yüzde 43-44 seviyelerine çıkarılmasının uygun olacağını belirtti.

'GECELİK FAİZ UYGULAMASINI DOĞRU BULMUYORUM'

CNBC-e'ye konuşan Mahfi Eğilmez, faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Artık faiz artırma zamanı geldiğini düşünüyorum. Gecelik faiz uygulamasını ben doğru bulmuyorum. ‘Ben artırmak istemiyorum, burada idare ediyorum’ gibi bir yaklaşım kabul edilemez," dedi. Son dönemde faiz indiriminin gerekli olduğunu savunduğunu ancak mevcut koşulların farklı olduğunu belirterek, "Enflasyon tersine yükselmeye başladığında, bunun önüne geçmek için önlem almak gerekir," ifadelerini kullandı.

SON BİR HAFTANIN BİLANÇOSU

Eğilmez'in ekonomi gündemine dair öne çıkan tespitleri şöyle:

Kur yükselerek 41 seviyesini geçti, ardından Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle 38’lere geriledi.

Müdahale miktarının yaklaşık 27-28 milyar dolar olduğunu belirtti.

Borsadan yabancı yatırımcıların çıkışıyla piyasa değeri 1,9 trilyon lira düştü, kamu bankaları hisse alarak düşüşü sınırladı.

Gösterge faizinde 6,5 puanlık yükselişle yüzde 43,53 seviyesine ulaşıldı.

5 yıllık CDS primi 241 baz puandan 324 baz puana çıktı, bu durum kamu ve özel kesimin borçlanma maliyetlerini artırdı.

Bankaların, KKM’den dönenlere yüzde 60 civarında faiz verdiğini belirtti.

'POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 43-44'E GETİRMEK MAKUL OLUR'

Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen kur üzerindeki etkinin sınırlı kaldığını belirten Eğilmez, "Şu anda önlemlerin kur üzerinde çok etkili olmadığını görüyorum. Merkez Bankası müdahale etmeye devam ediyor, ancak serbest bıraktığında yukarı gitme eğiliminde" dedi. Borsa için de benzer bir durum olduğunu söyledi.

Eğilmez, faiz politikasına dair görüşlerini de paylaşarak, "Bu gecelik faiz olayını ben sevmiyorum. ‘Ben artırmak istemiyorum, buradan idare ediyorum’ gibi bir karar yanlış olur," ifadelerini kullandı. Son dönemde faiz indiriminin savunulabileceğini düşündüğünü ancak artık böyle bir ortamda olunmadığını belirterek, "Enflasyon tersine yükselmeye geçecek, o zaman önüne geçmek lazım" dedi. Merkez Bankası’nın faiz artırmasının zor olduğunu, bu nedenle gecelik faize yöneldiğini ifade eden Eğilmez, "Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43-44’e getirmesi makul olur" yorumunda bulundu. Eğer yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 35 civarında gerçekleşmesi halinde, faiz oranının da yüzde 37-38 seviyelerinde olması gerektiğini söyledi.