CHP'den çarpıcı hesap: 'Emeklinin 44 bin lirasını şirketler yuttu'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:17

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:25

TBMM Genel Kurulu’nda içerisinde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de öngören düzenlemenin de yer aldığı “torba teklifin” görüşmeleri sürüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay önceki akşam yaptığı konuşmada dikkat çeken tespitlerde bulundu. Akay, “Muafiyet, istisna ve indirimler yoluyla tahsilinden vazgeçilen 3 trilyon 5 milyar liralık vergi var; bunun 701 milyarı KÖİ ve yap-işlet-devret projelerini yapan firmalara ait. Eğer 701 milyarlık muafiyet, istisna ve indirimden vazgeçseydik emekliye 44 bin 171 TL ikramiye verebilirdik. Her bayram bir asgari ücret tutarı kadar 22 bin; 2 bayramda 44 bin lira verebilirdik ama iktidar bunu tercih etmedi” dedi.

İSRAF SÜRÜYOR

Kamuda israfın devam ettiğini ve kaynakların verimsiz kullanıldığına işaret eden Akay, 2025 yılının ilk iki ayında taşıt kiralama giderlerinin 655 milyon, uçak kiralarının 383 milyon, kırtasiye ve baskı giderinin 725 milyon, temsil ve tanıtma giderinin 104 milyon, “örtülü ödenek” giderinin de 2.5 milyar lira civarında olduğunu bildirdi. Akay, “Bu süre içerisinde 72 milyar civarında da kamu zararı var. BOTAŞ 35 milyar, EÜAŞ da 37.1 milyar zarar etti. Defalarca bu kürsüden izahatlarda bulunduk, bu görev zararlarının aşağı çekilmesini istedik” diye konuştu. İsraf ve görev zararlarından kurtulunamadığı için emeklilerin de yeterli zam ve ikramiyeyi alamadıklarına işaret eden Akay, şunları söyledi:

“4 bin liralık emekli ikramiyesi 2018 yılına göre kıyasladığımız zaman asgari ücretin yüzde 62.4’üne tekabül ediyordu, şimdi yüzde 18’ine tekabül ediyor. Asgari ücret ile orantılarsak şu an 13 bin 788 TL’lik emekli ikramiyesi vermemiz gerekirdi ama veremedik. 2019 yılındaki en düşük emekli aylığına uygulayacak olsak emeklilerimize 14 bin 469 TL’yi vermemiz gerekirdi.”

PARA FAİZE GİTTİ

Akay, faiz gideri yüzde 10 aşağıya çekilse emekliye 12 bin 287 TL ikramiye verilebileceğine dikkat çekti. CHP’li Akay, şunları söyledi:

“Şimdi, dâhilde alınan KDV var, 2025 yılı için 2.8 trilyon civarında. Bunun yüzde 48’i iadeye tabi yani 1.3 trilyon civarında yapıyor; bundan, haksız iadeden, haksız KDV iadesinden yüzde 25 tasarruf sağlasak 347 milyar yapar. 21 bin 865 TL emekliye ikramiye verebilirdik, yine bunu tercih etmedik. 2025 yılı için 1 trilyon 950 milyar liralık faiz gideri var. Bundan yüzde 10 tasarruf sağlasak yani faiz giderini yüzde 10 aşağıya çeksek her bir emekliye 12 bin 287 TL ikramiye verebilirdik, bunu da tercih etmedik. Kurumlar vergisini yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkardınız ama 2025 yılında başlayacak bu uygulamanın sadece 557 milyon lira gelir etkisi olacak. Ama bir taraftan da geçmişten günümüze 80 milyar doların üzerinde para ödendi bu firmalara, görev zararları da artarak devam ediyor. Burada da emekli, işçi, esnaf, çiftçi maalesef korunmuyor.”