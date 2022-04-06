Mahfi Eğilmez’den Rusya’nın 'altın hamlesi' yorumu geldi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:30

Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervinin Putin’in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğu belirtilirken, Rusya Merkez Bankası, 28 Mart’tan itibaren sabit fiyat ile bankalardan altın alımına başladı.

Banka, 28 Mart-30 Haziran döneminde yapacağı altın alımlarında gram başına 5 bin Ruble ödeyecek.

”TEHLİKELİ BİR DENEME”

Rusya’nın bu kararını değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, ”Rubleyi altına bağlayarak değerli kılmaya çalışıyor. Tehlikeli bir deneme. Birinci Dünya Savaşı’nda altın karşılığını terk eden İngiltere, 1925’de altın standardına geri dönmüştü ama 1931’de bırakmak zorunda kaldı. En küçük bir hatada ülkeden altın çıkışı başlar” dedi.