Son Dakika... Kararname imzalandı: Putin'den ruble kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurdu.
Vladimir Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Rusya'nın doğlgaz ihracatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasını gerektiren kararnameyi imzaladı.
Putinin açıklamaların satır başları;
"Rus gazı ithalatçıları, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğalgaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler.
Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek"
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