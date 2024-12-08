Mahfi Eğilmez'den 'Suriyeliler' değerlendirmesi: Ülkelerine dönerlerse ekonomiye nasıl etkisi olur?

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:28

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:31

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam ve ülkenin birçok kentinde kontrolü ele almasının ardından kişisel bloğunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönme ihtimalinin ekonomiye olası etkilerini yazan Eğilmez, birçok maddeye dikkat çekti.

SURİYELİLERİ İKİ GRUPTA DEĞERLENDİRDİ

Suriyelilerin ülkedeki mevcut ekonomik durumunu açıklayan Eğilmez, olası senaryolar hakkında üç etkene dikkat çekti. Suriyelileri iki grupta ele alan Eğilmez, şu ihtimalleri yazdı:

"1- Parası, serveti olanlar ki bunların çoğu burada konut satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu, birçoğu burada iş kurdu, eleman istihdam etti ve para kazanmaya devam ediyor.

2- Parası, serveti olmayanlar ki bunlar burada çeşitli işlerde, özellikle emeğe dayalı işlerde çalışmaya girdiler ve gelir elde eder oldular. "

"ÖNEMLİ BİR KAYNAĞI KAYBEDECEKLER"

"1- İkinci grupta yer alan Suriyeli emekçilerin bir bölümünün ülkelerine dönmeleriyle yerli üreticiler ucuz emek gücünün önemli bir kaynağını kaybedeceklerdir. Bu durumda daha pahalı emek istihdamına gitmek zorunda kalacakları için maliyetleri artacaktır. Talepte daralma ortaya çıkmasaydı bu artışı kolayca fiyatlarına yansıtabilirlerdi ama talep düştüğü için bu yansıtma sınırlı olabilecek, kârları düşecektir. Maliyet artışının fiyatlara yansıması sınırlı kalsa bile bu durum maliyet enflasyonunda artışa yol açabilecektir.

2- İlk grupta olup da buradaki işlerini tasfiye edip ülkelerine dönecek olanların GSYH’ye katkısı ortadan kalkacaktır. Bunun etkisinin çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Öte yandan burada işleri iyi gidenlerin Suriye’ye dönseler bile buradaki işlerini tasfiye etmeyip Suriye’de kuracakları iş ile birlikte götüreceklerini tahmin ediyorum.

3- Her iki gruptan çok sayıda kişinin ülkelerine kesin dönüş yapmaya karar vermesi halinde bunlardan bir bölümü burada vatandaşlık elde etmek için satın aldıkları konutlardan süresi dolmuş olanları satacaklardır. Bu eğilim konut piyasasında çok büyük ölçekte olmasa bile fiyat düşüşleri ve kira düşüşlerine yol açabilir.

4- Ülkelerine dönecek olanların sayısına bağlı olarak GSYH’de ortaya çıkabilecek düşüş kişi başına gelirde daha sınırlı bir düşüşe yol açacağını tahmin ediyorum. Çünkü bilindiği gibi bu kişilerden vatandaşlık almamış olanlar kişi başına gelir hesabı yapılırken nüfus içinde sayılmamaktadır.

5- Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri halinde burada yararlandıkları çeşitli yardımlar, destekler, sağlık hizmetleri, ilaçlar vb. için kamu bütçesinden yapılan harcamalar azalacağı için bütçe açığı azalacaktır."