Ümit Özdağ Zafer Partisi Kongresi'nde konuştu: 'Suriye' ve 'İmralı' mesajları

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:07

Zafer Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi, dün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye yoğun katılım yaşanırken gençlerin ilgisi dikkat çekti. Genel Başkan Ümit Özdağ, konuşmasına geçmeden partili gençleri kürsüye davet ederek "Bu parti sizin" dedi.

Kongrenin; çocuklarına ne yemek pişireceğini düşünen Türk kadınının, vergiler altında ezilen Türk esnafının, Türk köylüsünün çiftçisinin kongresi olduğunun altını çizen Özdağ, "Bu kongre; gelecek ümitleri ellerinden alınan, yurt dışında hayat kurmak isteyen Türk gençlerinin kongresidir" ifadelerini kullandı.

Özdağ, "Bu kongre, kutlu vatanın dağlarında yıllardan bu ya milletimize emperyalizm adına kurşun sıkan, katliamlar yapan terör örgütüyle mücadele eden kahraman korucuların kongresidir. Kahraman askerlerimizin aziz şehitlerin, Mustafa Kemal'in teğmenlerinin kongresidir" diye konuştu.

Kongrenin Amasya Erzurum, Sivas kongrelerinin devamı olacağını belirten Özdağ, şunları kaydetti: "Bu kongreden Barzani'ye selam çıkmaz. Abdullah Öcalan'a, Selahattin Demirtaş'a Yahudi cesaret ödülüyle İsrail'le ticaret de çıkmaz. Bu kongreden baş ve Brüksel'in şefaatine sığınma çıkmaz. Bu kongreden ancak Mustafa Kemal'in kalpağıyla hedefe ulaşacağız."

''GEREKİRSE ZORLA GİDECEKLER''

Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon olmadığını söyleyen Özdağ, "Sınırlarımızdan 1200 kişi giriyor. Utanmadan 'Suriyeliler geri dönüyor' diyorlar" dedi. Özdağ, "Türk halkı, önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın Suriye'deki hatalarının bedelini ödeyecektir. Zafer Partisi ne yapacak? Sizin gönderemediğiniz Suriyelileri yollayacak. Gerekirse zorla hepsi gidecek, sözümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

''TÜRK MİLLETİNE HAKARETTİR''

Özdağ, "Erdoğan ve Bahçeli ittifakı aniden Türkiye'nin gündemine Öcalan'ın affı ve yeni açılım sürecini getirmiştir. Bahçeli, Öcalan'ın Gazi Meclis'te konuşmaya davet etmiştir. Bu milli birliği sağlamaz aksine Türk milletine ve devletine hakarettir. Milli birliğe indirilecek en ağır darbe olur" değerlendirmesinde bulundu. Anayasanın 66. maddesini değiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Özdağ, "Türkiye'de Türk milletine yönelik sistematik bir saldırı var. Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak ama biz sizi Öcalan'ın yanına koyacağız" ifadelerini kullandı.

''IŞİD'İN ROLÜNÜ HTŞ OYNUYOR''

Suriye'de Esad'ın devrilmesine ilişkin de konuşan Özdağ, "HTŞ, ani bir saldırıyla savaşmadan ilerledi. Erdoğan'ın 'kazasız belasız Şam'a varsalar' söylemi zaten, bunun bir savaş olmadığını bundan daha iyi kimse açıklamazdı. IŞİD'in rolünü şimdi HTŞ'nin oynadığını görüyoruz. HTŞ ne? Eski El-Kaide. Şimdi Suriye'de yeni iktidar ve toprak paylaşımı yaşanacak" ifadelerini kullandı. Özdağ, Erdoğan'ı İsrail ile ticarete devam ettikleri iddiası ile eleştirilen ve tutuklanan 9 gence ilişkin konuşan Özdağ, "İsrail ile ticarete devam ettikleri için eleştiren 9 genci tutuklayıp, Silivri'ye gönderdiler. Cezaevinde genç kadının başörtüsünü yırttılar. İşte Saray rejimin zulmü bu" dedi.

YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Ümit Özdağ, kongrede tek aday olarak girdiği seçimde 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.