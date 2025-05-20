Mahkemenin verdiği kapatma kararı istinaf tarafından kaldırıldı: Emeklinin sendika mücadelesi

Emekli Meclisleri Sendikası’nın kuruluş dilekçesi 1 Aralık 2023 tarihinde Ankara Valiliği’ne sunuldu. Ancak sendikanın “kütük kaydı” yapılmadı. Bunun üzerine sendika dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, Ekim 2024’te sendikanın lehine karar verdi. Ankara Valiliği, Ankara 4. İş Mahkemesi’ne sendikanın kapatılması için dava açtı. Mahkeme de Ocak 2025’te kapatma kararı verdi. Emekli Meclisleri Sendikası kararı istinafa götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, sendikanın lehine karar verdi. Daire kararında taraflar arasında hukukumuzda emekliler tarafından sendika kurulabilmesinin olanaklı olup olmadığı noktasında uyuşmazlık bulunduğuna dikkat çekti.

‘DELİLLER DEĞERLENDİRİLMEDİ’

Daire kararında ayrıca Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin emsal nitelikteki 20 Mart 2025 tarihli kararını da anımsattı. Bu kararda, emeklilerin sendika kurma hakkından mahrum olmasının sadece “aktif çalışma hayatında yer almamaları” durumunda söz konusu olabileceğine işaret edilirken, “Bununla birlikte emeklilik hakkını elde etse dahi aktif çalışma yaşamında yer alan kişiler, fiilen çalışan kavramına dahil olduğundan kanunlarda öngörülen diğer şartların mevcut olması durumunda sendika kurma hakkına sahiptir” deniliyor. Bu karara atıf yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, emekli olup aktif çalışma hayatında olan kurucuların sayısının dosyada sunulan belgeler kapsamından anlaşılamadığına, başvuru tarihinde kuruculardan 7’sinin aktif çalışma hayatında olup olmadığının davalı tarafa sorulmasına ve SGK’dan bu kurucuların hizmet cetvellerinin getirtilerek durumun netleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daire, davanın esasıyla ilgili delillerin toplanmadığına, gösterilen delillerin değerlendirilmediğine de dikkat çekti.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Dosya davanın yeniden görülmesi için mahkemeye gönderildi. Karar oybirliğiyle alındı. Dosyanın ulaştığı Ankara 4. İş Mahkemesi de, taraflara başvuru tarihinde kuruculardan 7 tanesinin aktif çalışma hayatında olup olmadıkları konusunda beyanda bulunmak için süre verdi. SGK’ya müzekkere yazılarak kurucuların güncel unvanlı hizmet cetvellerinin gönderilmesi istendi. Duruşma için de temmuz ayına gün verildi.

Kararı değerlendiren Emekli Meclisleri Sendikası Eş Sözcüsü Ali Ersin Gür, uluslurarası sözleşmeler ve mevzuata dikkat çekti. Ayda sadece 14 bin 469 TL maaş alan emeklilere sendika kurma hakkı tanınmamasının adil ve vicdani olmadığına işaret eden Gür, “Biz Emekli Meclisleri Sendikası olarak sendikalaşma hakkımızı istiyoruz. Kimseden lütuf veya sadaka istemiyoruz” dedi.