Mahmut Arslan'dan 'asgari ücret' açıklaması: 'Eğer düzenleme yapılmazsa telafisi çok zorlaşır'

İktidara yakınlığıyla bilinen HAK-İŞ'in Kültür Sanat Komitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılan "HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi amacıyla HAK-İŞ Genel Merkezi'nde program düzenlendi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, törende yaptığı konuşmada, gündemdeki asgari ücretle ilgili tartışmalara da değindi. Arslan, konfederasyon olarak, 50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini dile getirdi.

Komisyonun yapısının sağlıklı olmadığını dile getiren Arslan, "Her yıl tekrar edilen bir tiyatro var. Bu tiyatroda rol alan bir kısım aktörler var, rollerini oynuyorlar. Yılın sonunda asgari ücret belirleniyor. Aynı tartışmalar devam ediyor. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla sağlıklı bir asgari ücret çıkarmak mümkün değil. O nedenle tartıştığımız şeyi, önce yapısal olarak bir tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YOLA DEVAM EDEMEYİZ"

Komisyonun "demokratik, katılımcı ve çoğulcu" bir anlayışla yeniden inşa edilmesi çağrısında bulunan Arslan, "TÜRK-İŞ'in geçen yıl 'Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu devam ettiği sürece biz bu toplantılara artık katılmayacağız' demesi bence tarihi bir olaydır. TÜRK-İŞ'in 50 sene sonra bizim noktamıza gelmiş olmasından mutluyuz. TÜRK-İŞ'in dün de Başkanlar Kurulunda almış olduğu kararı çok sağlıklı ve yerinde buluyoruz. Evet, bu Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla yola devam edemeyiz" diye konuştu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve ilgili kişilere, komisyonun yapısının yeniden düzenlenmesi için bu yıl gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ilettiklerini aktardı.

Düzenledikleri Asgari Ücret Sempozyumu'nda asgari ücretin diğer ülkelerde nasıl belirlendiği üzerinden tartışmalar yürüttüklerini aktaran Arslan, komisyonun yapısına itiraz etmelerinin yanında komisyonun nasıl olması gerektiği konusunda önerilerde de bulunduklarını bildirdi.

"TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLER SİSTEMİ TARİHİ YARA ALIR"

Bu yıl komisyonun yapısının değişmemesi ve komisyonda işçi kesiminin temsil edilmemesi halinde oluşacak "tehlike"ye işaret eden Arslan, "Eğer hükümet, parlamento, bu konuda yasal bir düzenleme yapamazsa ve aralık ayında Sayın Bakan, sadece TİSK'le oturup asgari ücreti belirlemeye karar verirse ve bu noktada çalışılırsa Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapılır. Türk endüstri ilişkiler sistemi tarihi bir yara alır ve bunu telafi etmek gerçekten çok daha zorlaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, işçi temsilcilerinin olmadığı bir komisyonda asgari ücreti belirlemenin kimseye faydası olmayacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işverenler tarafından belirleniyor. Bizim ülkemizde ne yazık ki hükümet, en önemli aktör. Tabii ki Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çağrı yapabilir. O komisyonun yapısını düzenleyici rolü olarak hükümet yapabilir, parlamento yapar. Ama asgari ücreti belirleme yetkisi, işçi ve işveren temsilcilerinde olmalı. Örneğin, Almanya'da olduğu gibi. Almanya'nın 45 milyon istihdamı var. Almanya'da asgari ücreti, işçi ve işveren temsilcileri belirliyor. Bir de aralarında hakem seçiyorlar. Tarafların uyuşamadığı durumlarda bu hakem devreye giriyor ve asgari ücret belirleniyor."

T