MAKFED/Adnan Dalgakıran: 'Kredi muslukları sağlıklı işlemeli'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:58

Sanayiciler krediye erişimin zor olduğunu ve faizlerin yüzde 50’yi aştığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı ise sanayiciyi suçladı, sanayicinin kullandığı kredi ile döviz aldığını iddia etti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik ithamları sektör genelinde tepki görmeye devam ediyor.



Bloomberg HT yayınına katılan MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ülke ekonomisine katkı yapan sanayicinin daha fazla krediye ihtiyaç duyduğunu, finansmana erişim konusunda kesinlikle sorun yaşandığını dile getirdi.

Dalgakıran TCMB ile sanayiciler arasında tansiyonu yükselten finansman ve stok konularında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Finansmana erişim konusunda güçlük olduğunu söylemezsek doğruyu söylememiş oluruz. Sayın TCMB Başkanı kredileri kapattık dedik. İhracatçı kredi kullanmadan iş yönetiyorsa sorun yok. Ama hiç kredi kullanmıyorsan maksimum derecede üretim yapmıyor, maksimum kapasitede yürümüyorsunuz demektir. Bu işletme için sağlıklı bir duruş olabilir ama ülke ekonomisi için sağlıklı duruş değildir.

LİMİTLERİN EN AZ İKİ KAT ARTMASI LAZIM



Bu muslukların hareket halinde olması lazım. Mesela bankaların, şirketlere verdiği kredi limileri TL üzerinden. İki yıl önce TL üzerinden çalışan bir şirket, artan kur nedeniyle bu yıl en az iki katı krediye ihtiyaç duyar. Yani limitlerin en az iki kat artması gerekli.

Eğer ihracat ve sanayide bir büyüme varsa daha fazla krediye ihtiyaç vardır. Yatırım yapacaksak çok daha fazla krediye ihtiyaç var.

Karar vermek zorundayız: Yatırım yapılacak, işletme büyüyecek mi yoksa durup ekonominin daralmasını mı izleyeceğiz?

Eğer ekonomi gelişsin istiyorsak kredi musluklarının sağlıklı bir şekilde işlemesi lazım. Bu krediyi farklı ve yanlış kullanan az sayıdaki insan nedeniyle sanayiciyi bu şeklide değerlendirmek Türk sanayisine zarar verir."