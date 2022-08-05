Malatya Peynirine Coğrafi İşaret tescili
Malatya’nın yöresel peyniri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle “Malatya Peyniri” adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. Tescil belgesini teslim alan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’mızın ticari hareketliliği için Coğrafi İşaret Tescilini önemsiyoruz” dedi.
Malatya Ticaret ve sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan başvuru ile Malatya’nın yöresel peyniri “Malatya Peyniri” olarak tescillendi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, Malatya Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na teslim etti.
“MALATYA PEYNİRİ ADIYLA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDIK”
Malatya’nın ticari hayatının canlılığı için Coğrafi İşaret Tescilini önemsediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu güne ilimiz sanayisinin büyümesi adına güçlü adımlar atarken bir yandan da ilimiz ticari hayatının gelişmesi adına projeler üretiyoruz. Bu anlamda Malatya Gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Oda olarak geçtiğimiz yıl Malatya Kağıt Kebabına Coğrafi İşaret Tescili almıştık. Bu yıl da Malatya’mızın dört bir köşesinde evlerde ve sanayi tesislerinde üretilen yöresel peynirimize Malatya Peyniri adıyla Coğrafi İşaret tescili aldık” dedi.
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