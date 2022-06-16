Sivas pastırması coğrafi işaretle tescillendi
Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020 yılında Sivas pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlandı.
Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, borsa tarafından 2020'de başlatılan süreç tamamlandı. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bugün ellerine ulaşan tescil belgesi ile Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirtti.
Hastaoğlu, pastırmanın lezzetini ilde yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden aldığını ifade etti.
Pastırmanın lezzetiyle, kesimiyle, üretimiyle ve kurutulmasıyla coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Hastaoğlu, şunları kaydetti:
"Sivas pastırması 2 yaşını doldurmuş dana sırt ve bonfile etinin, Sivas kaynak tuzu ile tuzlanıp doğal hava şartlarında kurutulması ve çemen ile kaplanmasıyla üretilmektedir. Dilimlenmiş olarak satışa sunulan pastırmanın dilim kalınlığı en fazla 2 milimetredir. Pastırmaya karakteristik özelliğini kazandıran diğer önemli unsur, kurutma işleminin tamamen doğal hava şartlarında yapılmasıdır."
Hastaoğlu, çalışmaları neticesinde söz konusu ürünün hak ettiği yere ulaştığına dikkati çekerek, "İlimiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Markalaşacak daha birçok ürünümüz var. Zeron buğdayı, Sivas sucuğu, Sivas fırın kellesi, Sivas fırın pöçük ve Sivas tuzunun da tescili için başvurumuzu yaptık" ifadesini kullandı.
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