Coğrafi işaretle tescillenen ciğer kebabı nedir?
Diyarbakır'da sabah kahvaltılarında da tercih edilen 'Ciğer Kebabı', Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) çalışmalarıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Ciğer kebabı nedir?
Kentin geleneksel lezzetlerinden olan ciğer kebabı, DTSO'nun çalışmalarıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de, kurulan ocaklarda 1 ton ciğer kebabı pişirilip lansmanı yapıldı.
CİĞER KEBABI NEDİR?
Basılı ilk yemek kitabı Melceü’t-Tabbâhîn'de ciğer kebabı tarifi verilmiştir.Tarifi:Koyun ve kuzu ciğerinin siyahlarından itidal üzere doğrayıp şişlere geçirip üzerine içyağı sardıkta nerm ateşte pişirip sahana vazettikten sonra iki üç diş sarımsağı bir iki fincan sirke ve su ve tuz ile iyice ezip üzerine dökeler. Biraz vakit küllü ateşte durdukta tenâvül buyuralar.
Ciğer kebabı, menşei Diyarbakır,Gaziantep ve Şanlıurfa olan fakat Türkiye'nin güney illerinde sıklıkla yapılan bir kebap türü. Ayrıca Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde sabahları kahvaltı olarak da tüketimi söz konusudur.
CİĞER KEBABI NASIL YAPILIR?
Ciğer genellikle sadece tuzlanarak terbiye edilir ve şişlere dizilir. Gaziantep ilinde kuşbaşı şeklinde normal şişlere dizilirken Mersin, Adana, Şanlıurfa illerinde ufak doğranmış şekilde özel ciğer şişlerinde pişirilir. Şişe dizilirken Gaziantep ilinde 2 ciğer 1 kuyruk yağı şeklinde dizilir
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