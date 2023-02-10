Kahramanmaraş'ta can pazarı... Ereğlili maden işçileri 110 saat sonra bir çocuğu kurtardı

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan Karadeniz Ereğlili maden işçileri, 110 saat sonra bir çocuğu hayata döndürdü.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:53
Kahramanmaraş'ta can pazarı... Ereğlili maden işçileri 110 saat sonra bir çocuğu kurtardı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden enkaz altında kalan yurttaşları madenciler kurtarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir çocuğu daha madenciler kurtardı.

Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmaları için giden Ereğlili madenciler 110 saat sonra enkaz altından bir çocuğu çıkardı. Enkaz altından çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Madenciler arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


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