Zam haberleri art arda geliyor: 2 günde her şey değişti!

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 13:19
<p>Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, Ramazan bayramının bitişiyle beraber süt, sigara, motorin ve alkol fiyatlarına yeniden zam geldi.</p><p>Öte yandan enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak duyurmuştu.</p>

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, Ramazan bayramının bitişiyle beraber süt, sigara, motorin ve alkol fiyatlarına yeniden zam geldi.

Öte yandan enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, 2022 Nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak duyurmuştu.

<p>Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini duyurdu.</p><p>TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş Twitter paylaşımında, "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre Cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.</p><p>Dün (5 Mayıs) bazı sigara gruplarında da 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.</p>

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini duyurdu.

TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş Twitter paylaşımında, "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre Cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.

Dün (5 Mayıs) bazı sigara gruplarında da 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.

<p>Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.</p><p>Motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 zam geldi.</p><p><strong>MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL</strong></p><p>İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL</p><p>İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL</p><p>Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL</p><p>İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL</p>

Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.

Motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 zam geldi.

MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

<p><strong>GÜNCEL BENZİN FİYATLARI</strong></p><p>İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL</p><p>İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TLAnkara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL</p><p>İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL</p>

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TLAnkara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

<p>Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir bira grubuna zam geldiğini açıkladı.</p><p>Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı. Aybaş, geçen günlerde çoğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldiğini duyurmuştu.</p>

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir bira grubuna zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı. Aybaş, geçen günlerde çoğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldiğini duyurmuştu.

<p><strong>SÜTE ZAM&nbsp;</strong></p><p>Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu, mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi.</p>

SÜTE ZAM 

Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu, mayıs başı itibarıyla bir zam daha geldi.

<p><strong>EN ÇOK ARTIŞ KURU SOĞANDA</strong></p><p>Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.</p><p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.</p>

EN ÇOK ARTIŞ KURU SOĞANDA

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

<p><strong>ENAG ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI</strong></p><p>Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.</p><p>ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.</p>

ENAG ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.

<p><strong>EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA</strong></p><p>ENAG verilerine göre, en fazla yükseliş yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.</p>

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

ENAG verilerine göre, en fazla yükseliş yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.

<p><strong>TÜİK'E GÖRE ENFLASYON: YÜZDE 69,97&nbsp;</strong></p><p>Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.</p>

TÜİK'E GÖRE ENFLASYON: YÜZDE 69,97 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.

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