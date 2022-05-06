Zam haberleri art arda geliyor: 2 günde her şey değişti!
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini duyurdu.
TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaşan Aybaş Twitter paylaşımında, "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre Cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.
Dün (5 Mayıs) bazı sigara gruplarında da 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.
Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.
Motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 zam geldi.
MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL
EN ÇOK ARTIŞ KURU SOĞANDA
Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.
TÜİK'E GÖRE ENFLASYON: YÜZDE 69,97
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.
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