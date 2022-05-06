Son Dakika... Platform başkanı duyurdu: Bir bira grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir bira grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, zam listesini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 11:21
Son Dakika... Platform başkanı duyurdu: Bir bira grubuna daha zam!
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir bira grubuna zam geldiğini açıkladı. Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı.

İşte yeni fiyatlar:

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından dün sigara fiyatlarına zam geldi.  Son zammın ardından en ucuz sigara 24.00 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu. Aybaş, geçen günlerde çoğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldiğini duyurmuştu.


Sigara zammı Alkol bira

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