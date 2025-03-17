Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurdun batı ve iç kesimlerinde zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülen zirai don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji #zirai don #don

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