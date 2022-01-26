Mali piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde oynak (Fed ne zaman açıklanacak?)

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:41

Fed'in para politikası toplantısı sonrası bu akşam TSİ 22.00'de açıklayacağı faiz kararında Mart'taki kritik toplantısı için herhangi bir özel eylem planı sunması beklenmiyor.

Fakat ekonominin gidişatında belirgin bir değişiklik olmadığından Fed'in Mart'taki toplantısında salgın dönemi ekonomi desteğini sonlandırmaya başlaması muhtemel gözüküyor.

Fed genellikle kritik politika adımları öncesinde yaptığı toplantıları beklentilerine dair mesaj vermek için kullanıyor.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Ekonomist Roberto Perli yazdığı araştırma notunda, ABD'deki "çok yüksek" enflasyonun ve yüzde 3.9'a gerilemiş işsizlik oranının etkisiyle Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibinin enflasyon konusunda ileriye dönük çok karamsar olmadan ekonomiyle ilgili konuşacaklarını ve Mart'taki faiz artırımının zeminini hazırlayacaklarını belirtti. Perli ayrıca Fed yetkililerinin merkez bankasının sahip olduğu devasa boyuttaki Hazine tahvillerini ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerini nasıl ve ne zaman azaltacaklarını değerlendirmeye devam edebileceklerini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, faiz kararının açıklanmasından yarım saat sonra basın açıklaması yapacak. Fed yetkililerinin bu akşam ekonomi ve faiz beklentilerini güncellemeyecekleri göz önüne alınırsa, merkez bankasının görüşlerinin enflasyonla daha güçlü mücadeleyi savunan yatırımcıların görüşleriyle nasıl paralel olduğunu açıklamak Powell'ın elinde olacak.

Fed'in gecelik gösterge faizini sıfıra yakın seviyede sabit bırakması bekleniyor.