Son dakika | Altın fiyatlarında Fed etkisi (24 Ocak 2022 Pazartesi)
Son dakika haberi | Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor.
Altın yatırımcıları, Fed'in faiz artırımı takvimine ilişkin gelişmelere dair bir mesaj verilip verilmeyeceğini anlamak için bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı için faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed’in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen dolar/TL ’deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, pazartesi günü sabah saatlerinde 790 TL seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 291 TL'den alıcı bulurken, bin 313 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 583 TL'den alınırken, 2 bin 626 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 165 TL'den alınırken, 5 bin 232 TL'den satılmaya başladı.
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