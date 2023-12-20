Maliye Bakanı Şimşek doğru söylemiş!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

Bütçe açığını ağırlıkla dolaylı vergilerle finanse eden hükümetin, bu kalemlerdeki yüksek artışlarla vergiyi daha fazla tabana yaydığını belirten Ateş, “Önemli bir kesim artan borçluluk ile yoksulluk kıskacına girebilir” dedi.

Bütçe fazlası verilen kasımda artan gelirler içinde dolaylı vergi gelirlerinin ağırlığına işaret eden Ateş, şöyle devam etti:

“KDV ve ÖTV’den sağlanan gelirler yüzde 185.2 ve yüzde 120.9 oranlarında arttı. Doğrudan vergilerdeki artış ise MTV gibi uygulamalara rağmen yüzde 72.7 olarak gerçekleşti.” Ateş ayrıca, dolaylı vergilerin payının son olarak yüzde 60’tan yüzde 64’e ulaştığını kaydetti.