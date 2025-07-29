Maliye Bakanlığı önünde duyuruldu: Koop-İş sendikasından grev kararı!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikası harekete geçti. Sendika, örgütlü olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda grev kararını ilan etti.

38 İLDE EŞ ZAMANLI GREV KARARI

Koop-İş üyeleri, bugün itibarıyla bakanlık merkez binasının yanı sıra 38 ildeki bağlı işyerlerinde de grev kararlarını kamuoyuna duyurdu. Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Soner Berk, Bakanlık binası önünde yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde Bakanlık ve bağlı işyerlerinde grev kararları asılmıştır” dedi.

SENDİKA TAVRINI NETLEŞTİRDİ

Ocak ayından bu yana süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını belirten Berk, “Bu noktaya gelinmesinin tek nedeni, emeği görmezden gelen yaklaşımdır. Yasadan doğan tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Koop-İş Sendikası, bağlı bulunduğu konfederasyon TÜRK-İŞ öncülüğünde, “emeğin ve alın terinin karşılığını alana kadar” sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.