Maliye düğmeye bastı: Tapuda o işlemi yapana ağır cezalar yolda!

Maliye, gayrimenkul satışlarında tapuda düşük bedel göstererek harç ve vergi kaybına neden olan işlemleri incelemeye aldı. Yapay zekâ destekli taramalar sonucunda gerçek satış fiyatı ile beyan edilen değer arasındaki farkların büyümesi üzerine, son beş yılı kapsayan kapsamlı bir denetim başlatıldı.

10 MİLYONLUK EVİN 2,5 MİLYON OLARAK GÖSTERİLMESİ

Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde kayıtdışılığın giderek arttığına dikkat çekerek devletin hem alıcıyı hem satıcıyı yakından izlemeye başladığını ifade etti. Gönüllü düzeltme yapanların cezadan muaf olacağı, aksi durumda ise ağır yaptırımların devreye gireceği belirtildi.

Uzmanlar, geçmişte denetimlerin daha çok inşaat firmalarına odaklanmasına rağmen artık bireysel alıcı ve satıcıların da radar altında olduğunu kaydetti. Konut kredilerinin de incelemelere dahil edildiğini belirten uzmanlar, 10 milyon TL’ye satılan bir evin tapuda 2,5 milyon TL olarak gösterilmesinin devlete büyük gelir kaybı yaşattığını ve bu tür işlemlerin doğrudan denetime tabi tutulduğunu aktardı.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 53,25

Eksik beyanın tespit edilmesi halinde hem alıcı hem de satıcının ödemedikleri tapu harcını ceza ve faizle birlikte ödemek zorunda kalacağını söyleyen sektör temsilcileri, yıllık gecikme faizinin yüzde 53,25 seviyesinde olduğunu hatırlattı. Beş yıl öncesine dair eksik ödeme çıkması durumunda vatandaşların ciddi cezalarla karşılaşabileceği vurgulandı.

Ayrıca emlakçıların da düşük komisyon faturası kesmesi hâlinde vergi cezası riskiyle karşılaşabileceği ifade edildi. Komisyonun bir kısmının rayiç bedel üzerinden faturalandırılıp kalanının elden alınması halinde, bu farkın da tespit edilerek geriye dönük tahsilat yapılabileceği belirtildi.

AKP’DEN RAYİÇ BEDEL AÇIKLAMASI

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, rayiç bedel düzenlemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşın sırtına yeni yük bindirmeyeceğiz. Hem belediyelerin gelir ihtiyacını gözeten hem de vatandaşın hakkını koruyan dengeli bir yaklaşımı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Maliye’nin yürüttüğü bu geriye dönük denetimlerin milyonlarca gayrimenkul işleminde eksik beyanı ortaya çıkaracağı ifade ediliyor. Uzmanlar, gönüllü düzeltme yapanların ceza ve faizden kurtulabileceğini, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ise ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını vurguluyor.