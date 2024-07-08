Maliye Sendikası'ndan özlük haklarında iyileştirilme talebi

Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev alan maliye müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:10
Maliye Sendikası'ndan özlük haklarında iyileştirilme talebi
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Muammer Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, maliye çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadıklarını, yaptıkları görev ve sorumlulukları doğrultusunda maaş ve diğer özlük haklarının revize edilmesinin zorunluluk halini aldığını savundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev alan maliye müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Akgül; 

"Temsil edilen makam, hiyerarşik konum, sorumluluklar kapsamı, kadro unvanı gibi kriterler esas alınarak net maaşlarımızın yeniden belirlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. 

??????????????Sendika Başkanı Muammer Akgül, yeterli sayıda lojman bulunmayan illerde kira destek ödemesi yapılmasını da talep etti. 


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