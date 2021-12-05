Çaresiz kalan çiftçi, ne varsa satıyor

05 Aralık 2021 Pazar, 02:00

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP milletvekili Bekir Başevirgen, verdiği soru önergesinde, yaz aylarında yangınların yaşandığı Muğla ve Antalya’da ne kadar tarım arazisi, zeytinlik ve bahçe satıldığını sordu.

Gelen yanıta göre, ekim ayı itibarıyla Antalya ve Muğla’da tarım arazisi vasıflı taşınmazlarda (tarla) toplam 30 bin 291 satış işlemi yapıldı. Bu satışlarda toplam 189 bin 735 dekar alan el değiştirdi. Zeytinlik vasıflı arazilerde ise toplam 3 bin 5 satış işlemi yapıldı. Bu satışlar sonunda toplam 17 bin 702 dekar zeytinlik satıldı. Bu kapsamda sadece Muğla Milas’ta ise 8 bin 689 dekar zeytinliğin satışı yapıldı. Ayrıca Antalya ve Muğla’da bahçe vasfındaki alanlarda toplam 1335 satış işlemi gerçekleşti. 3 bin 387 dekarlık alan el değiştirdi. Verileri yorumlayan Başevirgen şuna dikkat çekti:

‘İSTİSMARA AÇIK’

“Çiftçi mali sıkıntı nedeniyle zeytinlikleri satıyor. Peki, kimler hangi niyetlerle buraları satın aldı? Zeytincilik Yasası’nda, ‘zeytinliklerin daraltılamayacağı, kesilemeyeceği ve sökülemeyeceği’ hükmü var. Ancak üzerinde zeytin ağacı bulunmayan zeytinlik alanların önce marjinal tarım arazisi ve sonrasında arsa vasfına dönüştürülmesine sıkça rastlanıyor. Bazı istismarcılar için açık olan bu kapı bir an önce kapatılmalı.”