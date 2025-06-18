SGK malulen emeklilik şartlarını açıkladı. Açıklamanın ardından malulen emeklilik ve erken emeklilik ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Malulen emekli nasıl olunur? Kimler erken emekli olabilir? 2025 SGK malulen emeklilik şartları neler?

MALULEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

SGK mevzuatına göre, malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olmak gerekiyor. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödeme şartı aranıyor. Ancak, başka birinin bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi şartı kaldırılıyor.

Malulen emekliliğe hak kazandıran diğer hastalıklar ise şunlar:

Psikiyatrik hastalıklar

Nörolojik rahatsızlıklar

Üriner sistem hastalıkları

Göz hastalıkları

Kardiyolojik hastalıklar

Gastroenterolojik rahatsızlıklar

Solunum yolu hastalıkları

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde, hastalığın tespitine yönelik sağlık kurulu raporu talep ediliyor. SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden temin edilen bu raporlar, inceleme sonrası uygun görülen bireylere malulen emeklilik hakkı tanıyor. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerine başvurabilir veya e-Devlet platformu üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Malulen emeklilik başvurusu yapmadan önce gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması büyük önem taşıyor. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmeli:

Sağlık raporu alınmalı: SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden yüzde 60 ve üzeri malullük oranı içeren heyet raporu alınmalıdır.

SGK’ya başvuru yapılmalı: Raporla birlikte emeklilik başvurusu için il veya ilçe SGK müdürlüklerine gidilmelidir.

Ek belgeler tamamlanmalı: Kimlik fotokopisi, hizmet dökümü, prim ödeme belgeleri gibi evraklar başvuruya eklenmelidir.