Mamak Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı

Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:03

Güncelleme: 09.11.2024 - 11:03

Mamak Belediyesi’nin, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonlandı. Belediye, sözleşmeyi Mamak Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törenle imzaladı.

Törene; Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Hak-İş Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Öz Güven-Sen Başkan Yardımcısı Murat Ünal, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Şahin, işçilere daha iyi çalışma koşulları sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek ocakta maaşların yüzde 20 zamlı olarak ödeneceğinin altını çizdi.

Ayrıca Şahin, atılan imzalarla geçmişe dönük hak kayıplarının giderileceğini ve sosyal yardımlar ile maaş artışlarının yanı sıra bayram ikramiyeleri ve diğer yan haklarda da önemli artışlar yapıldığını söyledi.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 52 GÜNE ÇIKARILDI

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle yemek ücretinde yüzde 85, yol ücretinde yüzde 40, yakacak yardımında ise yüzde 33 artış yapıldı. İkramiye ödemeleri de 14 günden 52 güne çıkarıldı.

Şahin, aralık ayında 26 günlük ikramiye ödemelerinin çalışanların hesaplarına yatırılacağını da duyurdu. Ayrıca, yıllık izinlerde yol ve yemek ücretlerinde yapılan kesintilerin de sona ereceği ve çalışanların izin aldıklarında da bu ücretlerin ödenmeye devam edeceği belirtildi.

Şahin, Ramazan Bayramı yardımlarının 500 TL’den 2 bin TL’ye, Kurban Bayramı yardımlarının ise 500 TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, sürecin uzun sürmesinin tek nedeninin işçilere en iyi sözleşmeyi sunma çabasından kaynaklandığını belirterek, pandeminin ardından gelen ekonomik zorlukların belediyeleri de etkilediğini dile getirdi.

“ZOR BİR DÖNEMDEYİZ AMA…”

Yıldız, “Zor bir dönemdeyiz ama başkanımızın işçiler için elinden geleni yapacağına inanıyoruz” dedi.

Öz Güven-Sen Başkan Yardımcısı Murat Ünal ise, imzalanan sözleşmenin Personel Limited ve Mabel A.Ş. çalışanlarını da kapsadığını belirtti. Ünal, işçilerin enflasyon karşısında korunacağına inandığını ifade etti.