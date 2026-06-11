Manisa'da kurulacaktı, iki yıldır tek çivi çakılmadı: BYD 1 milyar dolarlık yatırımı neden askıya aldı?

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını askıya aldığını duyurdu. Kararın arkasında iki önemli gerekçenin bulunduğu öne sürüldü.

Şirket, Temmuz 2024'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Türkiye ile yatırım protokolü imzalamış ve Manisa'da 1 milyar dolarlık üretim tesisi kurmayı taahhüt etmişti. Bu yatırım taahhüdünün ardından gümrük avantajlarından yararlanan ve Türkiye pazarında güçlü satışlar gerçekleştiren BYD'nin, geçen iki yıllık süreçte fabrika sahasında herhangi bir inşaat faaliyetine başlamadığı, son olarak da projeyi askıya aldığı belirtildi.

ABD BASKISIYLA İPTAL EDİLEN ANLAŞMA GÜNDEME GELDİ

Middle East Eye'da yer alan habere göre, yatırımın askıya alınmasının arkasında geçmiş yıllarda yaşanan diplomatik ve ticari gelişmeler bulunuyor.

Haberde, Çinli yetkililerin Ankara'nın 2015 yılında Çin ile imzaladığı 3,4 milyar dolarlık hava savunma sistemi anlaşmasını ABD'den gelen baskılar sonucunda iptal etmesini hâlâ gündemde tuttuğu aktarıldı. Pekin yönetiminin söz konusu iptali, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerinde önemli bir unsur olarak gördüğü iddia edildi.

UYGUR TÜRKLERİ KONUSU DA ETKİLİ OLDU İDDİASI

İki ülke ilişkilerinde uzun süredir gündemde olan bir diğer başlığın ise Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik politikaları olduğu ifade edildi.

İnsan hakları kuruluşlarının eleştirdiği uygulamalar konusunda Ankara'nın zaman içinde daha temkinli bir tutum benimsediği belirtilirken, haberde yer alan kaynaklara göre Türkiye'nin bu yaklaşımı da Pekin yönetimi açısından yeterli güvence oluşturmadı.

Kaynaklar, diplomatik ilişkilerdeki bu başlıkların BYD'nin Türkiye yatırımına yönelik değerlendirmelerinde etkili olmuş olabileceğini öne sürdü.