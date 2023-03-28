Manisa'da üzümleri soğuktan korumak için örtü altına alındı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:00

Manisa, Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde bulunan üzüm bağlarında koruma maksatlı örtü çalışmaların başladığı belirten mahalle muhtarı İlyas Tosun, "Mart ayının son günleri için meteoroloji kar ve soğuk hava uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı da 10 derece birden düşecek. Uyarıları sonrası bizlerde üzüm bağlarımızı kar yağışı ve iri yağmurlardan korumak için bu yıl mart sonunda bağlarımızın üzerlerini örtmeye başladık.

Dadağlı Mahallemiz Sarıgöl Ovasına göre daha yüksekte. Bu örtü ile bağlarımızı kardan ve soğuktan korumak için 20 gün örtü altında tutacağız. Sonra tekrar üzerini açarak güneş görmesini sağlayacağız. Üzümlerimizin kış aylarına kadar dalında taze kalabilmesi için de temmuz ayında tekrar örterek hasat sonuna kalacak" dedi.

ÜLGEN: "TEHLİKE GEÇİNCE ÜZERİ AÇILMALI"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise üzüm bağlarının şuan örtü altına alınmasının kar ve soğuktan korumak için. Kar ve soğuk tehlikesi geçene kadar bağlar örtü altında kalacak. Tehlike geçtikten sonra örtülerin kaldırılması gerek. Bu yıl ben de üç, dört sıra deneme yaptım. En doğru olanı kar ve soğuk tehlikesinin ortadan kalkana kadar örtü altında kalması tehlike geçince üzerine açmaktır. Bu arada şuan bağlarda dolu file örtü çalışmaları da yapılmaya başlandı" diye konuştu.