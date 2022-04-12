2021 yılında 45 asgari ücret ile alınan otomobil, bu yıl 70 asgari ücrete alınabiliyor

12 Nisan 2022 Salı, 07:00

Türkiye'de peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Zam furyasından nasibini alan bir diğer sektör ise otomotiv sektörü oldu.

2021 yılı nisan ayını baz aldığımız otomobil fiyatı ile 2022 yılı nisan ayı arasındaki fiyat farkı ise dudak uçuklatıyor.

2021 YILI NİSAN AYINA AİT FİAT EGEA

2021 yılı nisan ayı verilerine göre, Fiat Egea 130.000 TL idi. Şuan bu fiyatta sıfır araç almak mümkün değilken, 2. el almakta bile güçlük çekiliyor.

2022 YILI NİSAN İSE...

2022 yılı nisan ayı verilerine göre, Fiat Egea şuan 300.000 TL. Otomobil fiyatları yükseldikçe satın alma oranı da düşüyor. Döviz kurundaki artış, artan vergilerin maliyeti gibi yansıtmalar ile fiyatı artmaya devam ediyor. Önceki yıl ile fiyat farkı 170.000 TL.

2021-2022 EN UCUZ OTOMOBİL FARKI

2021 yılında en ucuz araba modeli 45 asgari ücret ile, 2022 de en ucuz otomobil ise 70 asgari ücret ile satın alınabiliyor.

En ucuz otomobil ile asgari ücret fiyatları arasındaki uçurum ise her geçen ay daha da açılıyor.

2. EL ARAÇLARA TALEP ARTTI

En yaygın 2. el sitesi olan Sahibinden.com'da 2. el otomobil ilanları, sitenin kurulduğu günden bu yana en yüksek seviyesinde.

Sıfır otomobillerin fahiş fiyatları, otomobil ihtiyacı olan yurttaşları 2. el otomobil almaya mecbur bırakıyor.

VERGİDEN MUAF ARAÇ FİYATLARI DA EL YAKIYOR

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna tutarı 330 bin 800 liradan, 450 bin 500 liraya yükseltildi.

Bu fiyat bandında alınabilecek en pahalı otomobil Peugeot 208, piyasadaki en boş paketi 362.000 TL, aynı araç geçen sene 169.000 TL idi.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ YÜZDE 61,14 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

TÜİK'e göre mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 5,46 artarken, enflasyon yıllık bazda yüzde 61,14'e yükselmişti. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise Mart'ta aylık yüzde 9,19 artarken, yıllık olarak yüzde 114,97'ye çıkmıştı. TÜİK tarafından yapılan resmi açıklamada, mart ayı enflasyon oranı yüzde 60,14 olarak duyurulmuştu.