Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven sorunlara dikkat çekti: Sağlık ve trafik uyarısı

Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, zorunlu trafikle ilgili serbest tarife isteğini bir kez daha dillendirirken sağlık sigortasında teknik zarar görüleceğini vurguladı.

Mapfre Grup’un yenilenen kurum kimliği ve değişen logosunu tanıtmak üzere yardımcılarıyla birlikte toplantı düzenleyen Yurtseven, gazetecilerin soruları üzerine trafikte maliyetlerin arttığını, buna karşın prim seviyesini sektörün belirlemediğini belirterek şöyle devam etti: “Görmek istediğimiz serbest tarife. SEDDK de o noktaya varmak istiyor ama yaklaşık 32 milyon kişiye ilgilendirdiği için ‘fiyatlar hızlı artar’ diye bir endişe var. Ama bugün bile çok yüksek bir rekabet içindeyiz. Zaten trafikten para kazanmayı beklemiyoruz.” Sağlık pazarını da değerlendiren Yurtseven, sigortalı sayısının büyümediğini, özellikle medikal enflasyon kaynaklı maliyet sorunları yaşandığını ifade ederek “Bu branşta da, yatırım gelirleri hariç teknik zarar göreceğiz” dedi.

Ayrıca şirketiyle ilgili bilgi veren ve Mapfre Sigorta’nın grup içinde doğrudan sigortacılık faaliyetinde bulunulan 25 ülke arasında hem prim hem net kâr açısından altıncı sırada yer aldığını belirten Yurtseven, 2025’i yüzde 40 artışla 26.5 milyar TL üretimle kapattıklarını, dengeli bir portföyle büyümeyi sürdüreceklerini açıkladı. Yurtseven “Sigorta tekniğine uygun hareket ederek daha fazla tüketiciye ulaşıp kendimizi anlatmak istiyoruz” dedi.