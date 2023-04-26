Marble 28. kez kapılarını açtı: Dünya fuarcılığına bir armağan

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:15

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 28. kez Fuar İzmir'de kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğindeki fuar açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

SOYER: DÜNYA FUARCILIĞINA ARMAĞAN

Açılış töreninde Marble İzmir'in, dünyanın en büyük doğal taş fuarı ve doğal taş sektörünün dünyaya açılan kapısı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Marble İzmir, şehrimizin Türkiye’ye ve dünya fuarcılığına bir armağanı. İçerisinden geçtiğimiz bu ekonomik darboğazda dış ticaret hacmimizi artırmak ve bu toprakların bereketini büyütecek katma değeri yaratmak zorundayız. Bu noktada, doğal taş sektörü önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Ülkemiz, dünya doğal taş rezervinde çok önemli bir konuma sahip. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Bu hammaddeyi işlememiz, sektördeki emekçilerimizin özenli işçiliği ve hüneri sayesinde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmemiz şart. Bu nedenle Marble İzmir fuarında, doğal taş sektöründeki katma değerli ürünlerin çoğalması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

3 ÖNEMLİ NEDEN

Fuarlar şehri İzmir'de Marble İzmir’e ev sahipliği yapmalarının üç ana nedeni olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Dünyanın bir numarası olduğumuz bu önemli sektörde dünya trendlerini belirlemek, her yıl daha fazla büyüyen doğal taş sektörünün geleceğine yön vererek ve katma değerli ürünleri ve doğa dostu üretimi teşvik etmek ve ihracatı arttırarak şehrimizin ve ülkemizin refahını büyütmek. Biliyoruz ki ihracattaki payı her geçen yıl artan, katma değeri yüksek ürünlerimizle doğal taş sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirmemiz mümkün. Yeter ki bu potansiyelimizi işleyelim. Bu bilinçle, tüm firmaların kabiliyetlerini ve ürünlerini Marble İzmir’de dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“SANAL KATILIM MÜMKÜN OLACAK”

Dünyanın her kıtasındaki 54 ülkeden ziyaretçilerin ağırlanacağı 28. Marble İzmir Fuarı'nın Akdeniz’in kalbi İzmir'e çok yakışacağını söyleyen Başkan Soyer, “Bu yıl fuarımızda önceki yıllardan da fazla kişiyi, 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı planlıyoruz. Marble İzmir, doğal taş sektöründe söz sahibi olmaya, tüm yerli ve yabancı sektör temsilcilerini buluşturmaya ve büyük bir ticaret hacmi yaratmaya bu yıl da devam edecek. 28. kez gerçekleşecek fuarımızda ilk defa Marble İzmir mobil uygulamasını da devreye aldık. Böylece, dünyanın her yerinden Marble İzmir’e katılım sanal olarak da mümkün olacak” diye konuştu.

“20 BİN METREKARE SENEYE HAZIR OLACAK”

Katılımcılardan alkış isteyeceğini belirterek sözlerini sürdüren Başkan Tunç Soyer, “Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek 20 bin metrekare ilave fuar alanına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben bu sözü vermeye hazırım. Ama onun karşılığında ben de sizden bir söz istiyorum. Bu sözün yapacağınız alkışla gücünü duymak istiyorum. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya 30 milyar dolar hedefinden bahsetti. Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi İtalya'nın önüne geçmemizden bahsetti. Bu hedefe varma noktasında var mısınız? Biz üzerimize düşeni yapacağız, 20 bin metrekare seneye hazır olarak” dedi.

KÖŞGER: ÖNÜ AÇILACAK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sektörün önünün daha da açılması gerektiğini söyleyerek, “Kamuoyunu siz oluşturacaksınız. Dünya rakamlarını tüm ülke kamuoyuna anlatacaksınız. Sektörün ihtiyacı neyse önü açılacak. Ülke sizin alanınız başta olmak üzere daha iyi çalışmaya gayret edecek” dedi.

AKIN: REÇETEMİZİ OLUŞTURDUK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Sektörle birlikte çalışmak için mücadele eden kardeşiniz olarak uzun zamandır yaşanan sorunların farkındayız. Çözüm önerilerini sizlerle, ortak akılla, bilinçle en iyi bilenlerle hazırladık. Dünya örneklerini göz önüne alarak yeşil dönüşümü odağımıza koyarak reçetemizi oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“KITALARI BULUŞTURAN BİR FUAR”

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğal taş rezervinde söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını ve giderek zenginleştiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Marble İzmir, kıtaları buluşturan bir etkinlik haline geldi. Fuar alanın hem kapalı hem açık alanlarına baktığımızda boş yer kalmadığını görüyoruz. 1995'te ilk kez düzenlendiğinde 70 milyon dolar olarak ihracat günümüzde 2 milyar doları aşmış durumda” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Doğal taş ve mermerle dünya markası olmakta yolumuza devam ediyoruz. Zorlu ekonomik dönemin aşılmasında fuarların önemi açık” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Egeli doğal taş ihracatçılarını gönülden kutluyorum. Dünya genelinde lider konuma gelmesi için ihracatçılar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“BURADA BULUNMAK ÇOK KIYMETLİ”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “İzmir gibi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir şehirde olmak çok kıymetli” ifadesini kullandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Emeklerinden dolayı başta Tunç Soyer'e ve emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Herkes Denizli'yi tekstil şehri olarak biliyor ama diğer sektörlerle de ihracat için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, “Tunç Başkanıma deprem bölgesinde 30 firmamıza yüzde 20 indirim yaptılar ona da teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından Başkan Tunç Soyer ile beraberindeki heyet, katılımcıları gezerek başarılı bir fuar diledi.

28. KEZ KAPILARINI AÇTI

Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla öncü olan Marble İzmir, geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşan doğal taş sektörüne yeni hedeflere ulaşması için katkı sağlayacak. Fuarda, tüm doğal taş firmaları Fuar İzmir’in kapalı hollerinde yer alırken C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanının büyüklüğü geçen yıla oranla artırılırken, işlenmiş doğal taş sergi alanı için de geçici bir kapalı alan oluşturuldu. Dünya doğal taş rezervinin yaklaşık 40’ına sahip Türkiye’nin dört bir yanındaki ocaklardan çıkarılan blok halindeki renk renk, çeşit çeşit doğal taşlar, fuar alanında yer alıyor. Fuarı, yerli ve yabancı 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.